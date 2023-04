Roberto Vecchioni e la malattia dell’altro figlio: confusione sui social

Commozione e cordoglio unanimi in tutta Italia dopo l’annuncio fatto da Roberto Vecchioni della morte del figlio Arrigo. Ma questa tragica notizia viene accompagnata nelle ultime ore da un giallo. Le cause della morte di Arrigo non sono infatti ancora state rese pubbliche. Qualcuno ha parlato subito di sclerosi multipla. Ma, a quanto si sa fino ad oggi, è l’ultimo figlio di Vecchioni, Edoardo, a soffrire di questa terribile malattia.

Roberto Vecchioni e il mistero sulla malattia di Arrigo e Edoardo

Il fatto che fosse Edoardo e non Arrigo sia il figlio di Roberto Vecchioni sicuramente malato di sclerosi multipla è confermato anche dalla decisione del cantautore di dedicargli nel 2007 la canzone ‘Le rose blu’. Lo stesso Edoardo, inoltre, ha scritto un libro sulla propria condizione, un romanzo dal titolo ‘Sclero’. Il ragazzo 20enne si è diplomato alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e ha scritto anche diversi articoli per L’Unità. Per questo motivo molti non i spiegano le parole utilizzate dall’artista nel post pubblicato sui social per informare della avvenuta morte di Arrigo.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio”. Con queste parole, pubblicate sui profili social del cantautore, Roberto Vecchioni annuncia la triste notizia della morte del figlio Arrigo. Arrigo era il secondo dei quattro figli di Vecchioni, il primo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo. Dal suo primo matrimonio con Irene Brozzi, Roberto Vecchioni ha avuto la sua primogenita, Francesca Vecchioni. Successivamente, nel 1981, ha sposato Daria Colombo, dalla quale ha avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo.