Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a tre anni di carcere: uno sarà da scontare

Brutte notizie per Nicolas Sarkozy. L’ex presidente della Repubblica francese è stato infatti condannato in appello oggi a Parigi a tre anni di reclusione. La cosa peggiore però è che uno di questi tre anni dovrà scontarlo in carcere. La condanna è arrivata per i reati di traffico di influenze e corruzione nel caso delle intercettazioni.

Nicolas Sarkozy condannato a tre anni di carcere Nicolas Sarkozy è stato dunque condannato a tre anni di carcere, di cui uno da scontare dietro alle sbarre. Si tratta del primo precedente di questo genere nella storia della Francia per un inquilino dell'Eliseo. La stessa condanna è stata inoltre emessa per il suo avvocato storico Thierry Herzog e l'ex alto magistrato Gilbert Azibert. Nicolas Sarkozy, nonostante ora sia stato condannato a tre anni di carcere, si è sempre dichiarato innocente. Ma i giudici evidentemente non gli hanno creduto visto che, oltre alla condanna per corruzione e traffico di influenze, gli hanno imposto l'interdizione dai diritti civili per tre anni. Questo significa che non potrà candidarsi a cariche politiche. Anche per il suo avvocato è stato stabilito il divieto di esercitare la professione per lo stesso periodo di tempo.

“Sono un ex presidente della Repubblica. Non ho mai corrotto nessuno e dovremmo poi aggiungere che si tratterebbe di una corruzione ben strana, senza denaro, neppure un centesimo per nessuno, senza vantaggi, nessuno ne ha avuti, e senza vittime, poiché non ci sono persone lese”. Così si era difeso in tribunale Nicolas Sarkozy prima di essere condannato al carcere per aver preso l’impegno nel 2014, tramite l’avvocato Herzog, di sostenere la candidatura di Azibert ad una prestigiosa carica nel Principato di Monaco, in cambio di interventi e comunicazioni riservate riguardanti un caso allora all’esame della Cassazione.

