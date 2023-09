Francia, ragazza di 15 anni scompare nel nulla mentre va alla stazione: proseguono le ricerche Cronaca, Esteri

Tutta la Francia vive momenti di apprensione per Lina, la ragazza di 15 anni scomparsa durante il tragitto verso la stazione ferroviaria dove si stava recando. Ora le sue ricerche vengono condotte senza sosta con l’aiuto di numerosi volontari. La giovane è stata vista per l’ultima volta mentre usciva dalla sua casa nel villaggio di Plaine, piccolo comune di 230 abitanti del Basso Reno, per raggiungere la stazione di Saint-Blaise-la-Roche a circa tre chilometri di distanza e prendere un treno che l’avrebbe condotta a Strasburgo dal fidanzato.

Leggi anche: Youtuber italiano scomparso a New York, l’appello disperato della famiglia: “Non abbiamo più notizie” Ragazza scomparsa in Francia mentre andava alla stazione Il treno sarebbe dovuto partire dalla stazione alle 12.03, un’ora dopo che Lina è uscita di casa. L’allarme è scattato invece verso le 14, quando il fidanzato non l’ha vista arrivare e non ha ricevuto alcuna risposta al telefono. A quel punto il ragazzo ha avvertito la famiglia di Lina. Ora le indagini, condotte dalla procura di Saverne, sono state affidate alla sezione ricerche di Strasburgo. “Non escludiamo alcuna pista e stiamo continuando attivamente le indagini per ritrovare la ragazza”, ha dichiarato martedì pomeriggio il pubblico ministero di Saverne. Lina al momento della scomparsa, fanno sapere gli inquirenti, indossava un vestito grigio, un piumino bianco e delle scarpe Converse bianche. È alta 1 metro e 60 ed ha lunghi capelli biondi.

“Il percorso che ha fatto da casa sua alla stazione è in una zona dove non ci sono molte case e c’è un po’ di traffico”, dichiara Patricia Simoni, sindaco di Plaine. Inoltre, due testimoni avrebbero confermato di aver incrociato la giovane in cammino verso la stazione tra le ore 11.15 e le ore 11.30. Ma secondo gli inquirenti Lina quella stazione non la avrebbe mai raggiunta. Si cerca anche il suo cellulare che ha smesso di squillare poco dopo la sua scomparsa.

