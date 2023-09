Youtuber italiano scomparso a New York, l’appello disperato della famiglia: “Non abbiamo più notizie” Cronaca

Sono ormai diversi giorni che Cosimo Corrado ha fatto perdere le sue tracce sparendo nel nulla. Lo youtuber 21enne di Salerno, conosciuto su internet con il nick Kazuosan, si trovava a New York quando è scomparso. I suoi familiari, disperati, hanno già lanciato diversi appelli via social. Ma al momento le sue ricerche non hanno portato a nulla.

Secondo quanto si apprende, l'ultimo contatto tra Cosimo Corrado e la sua famiglia è avvenuto sabato sera intorno alle 18.30. In quel momento lo youtuber Kazuosan si trovava a Manhattan. Nelle ore successive però, il ragazzo non ha più risposto alle telefonate ricevute sia sul numero americano che su quello italiano. Ed è scomparso. Un passante ha inseguito ritrovato per strada uno dei due telefonini. "Lui è Cosimo, ed è di Salerno. – questo l'ultimo appello diffuso sui social dalla famiglia Corrado – È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia".

L’appello della famiglia di Cosimo Corrado è stato condiviso in poche ore da migliaia di persone. A darsi da fare con un passaparola è anche la comunità salernitana che vive nella Grande Mela. La famiglia dello youtuber scomparso ha anche deciso di presentare denuncia presso la questura di Salerno e presto patirà per New York, dove è già in contatto sia con la polizia che con il consolato italiano. Le indagini, intanto, hanno fatto emergere che nella stanza d’albergo in cui il giovane non torna da tre giorni si trova ancora la sua valigia intatta e la camera risulta chiusa dall’interno. Un vero mistero.

