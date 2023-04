Frecce Tricolori, incidente ad alta quota durante lo spettacolo

Incidente delle Frecce Tricolori ad Aviano. Uno degli aerei ha subito l’impatto con un volatile. Per motivi di sicurezza, il protocollo impone la sospensione delle esercitazioni. Si è fermata così, all’improvviso, l’esercitazione delle Frecce Tricolori nei cieli della base militare di Aviano, in provincia di Pordenone.

All’evento nei cieli friulani, Frecce Tricolori, incidente ad Aviano, nonostante si trattasse di un’esercitazione, assistevano circa 1200 studenti. Secondo quanto si apprende, lo scontro tra uno dei velivoli e un uccello in alta quota è stato superficiale. Non ci sono danni ai mezzi e alle persone. Il protocollo prevede il rientro immediato alla base di Rivolto, dove il velivolo è stato ispezionato escludendo danni. Lo show riprenderà sulle rotte friulane.

Il “mini air show” sopra Aviano, è durato circa metà del previsto, dal momento che l’intera formazione ha seguito il “gregario” nel rientro anticipato. Lo speaker della manifestazione ha informato i presenti, sottolineando come in nessun momento ci sia stato pericolo per il pilota, per il pubblico o per la popolazione residente in zona.