Gerry Scotti contro Fedez, l’attacco ritorna virale: “Sei molto ignorante”

Gerry Scotti contro Fedez, bollato senza mezzi termini come un “ignorante”. Ma cosa è successo per far esplodere in questo modo il conduttore Mediaset contro il rapper marito di Chiara Ferragni? In realtà lo sfogo di Scotti risale a qualche mese fa, all’estate scorsa per la precisione. Ma, alla luce delle furiose polemiche che hanno travolto Fedez dopo la sua esibizione a Sanremo, tornano ora di attualità. Dall’attacco al governo Meloni al bacio con rapporto simulato con Rosa Chemical, passando per la lite, vera o presunta, con la Ferragni, il rapper si è reso protagonista del gossip delle ultime settimane. Ma Gerry Scotti non sembrava avere questa grande considerazione di lui dopo aver ricevuto una strana risposta.

Gerry Scotti e Fedez

Gerry Scotti stupito da Fedez

Nel giugno scorso Gerry Scotti partecipa insieme a Fedez ad una puntata del podcast ‘Muschio selvaggio’. Il conduttore cita Giorgio Strehler, direttore artistico e tra i fondatori del Piccolo Teatro di Milano insieme a Nina Vinchi e Paolo Grassi. Ma il commento del rapper lo gela: “Chi ca**o è Strehler raga?”. Risposta da ignorante che è diventata subito virale, anche grazie al video pubblicato sui social dalla giornalista Selvaggia Lucarelli.

Chi cazz* è STRELLER raga? pic.twitter.com/RxFiXRPTpP — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 21, 2022

“Fedez ignorante”

Qualche giorno dopo lo stesso Gerry Scotti, intervistato dal quotidiano Il Messaggero, commenta le parole pronunciate da Fedez di fronte a lui durante ‘Muschio Selvaggio’. “Questi ragazzi hanno un ego enorme. – sbotta il conduttore – Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”.

Insomma, secondo Gerry Scotti, Fedez sarebbe un ignorante. E altri artisti diventati famosi nel giro di poco tempo negli ultimi anni, non avrebbero una preparazione culturale adeguata. I loro discorsi sono composti solo da vuoti slogan di cui forse non conoscono nemmeno il vero significato. Una presunta ignoranza che il rapper avrebbe confermato soltanto qualche settimana fa quando, sempre durante ‘Muschio selvaggio’, si è messo a ridere a crepapelle mentre si discuteva di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa a Roma in circostanze misteriose nel 1983 e mai più ritrovata.

