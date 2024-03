Gerry Scotti, un atroce lutto a Mediaset: “Ci hai lasciato troppo presto”

Lutto a Mediaset, Gerry Scotti: “Ci hai lasciato troppo presto”. È morta Silvia Pizzi, hair stylist di molti programmi Mediaset. A dare notizia della scomparsa molti volti noti dello spettacolo, da Gerry Scotti a Mara Venier, fino a Barbara D’Urso: “Nel mio cuore restano i tantissimi anni insieme”.

Leggi anche: Gianna Nannini, la rivelazione: “Sono senza genere sessuale”

Il cordoglio del mondo dello spettacolo

Il mondo della televisione italiana si trova a dover fare i conti con una perdita dolorosa e inaspettata. Silvia Pizzi, stimata hair stylist di lungo corso presso Mediaset, ci ha lasciato. La notizia della sua scomparsa è stata accolta con grande tristezza e incredulità sia all’interno dell’azienda che tra il pubblico che, seppur indirettamente, ha avuto modo di apprezzarne il lavoro.

Silvia Pizzi era un volto noto e amato all’interno delle mura di Mediaset, non legata a una singola produzione ma trasversalmente presente nei vari programmi delle tre reti, dalla prima serata al daytime, fino agli appuntamenti sportivi. Questa sua poliedricità professionale la rendeva un punto di riferimento per conduttori e ospiti, con cui condivideva quotidianamente momenti di lavoro e di vita.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa attraverso i social network da volti noti come Gerry Scotti e Barbara D’Urso, che hanno voluto rendere omaggio alla loro collega e amica con commoventi messaggi di addio. Scotti, in particolare, ha ricordato Silvia con una fotografia che la ritrae sorridente, accompagnata dalle parole “ci hai lasciato troppo presto. Ci mancherà tutto di te”. Un sentimento di vuoto e nostalgia emerge anche dalle parole di Barbara D’Urso, che ha condiviso un’immagine di un momento condiviso con Pizzi, sottolineando i tanti anni di lavoro insieme e le innumerevoli memorie felici ora offuscate dalla tristezza.

“Basta soffrire, Silvietta…”

Da quanto trapela dalle dichiarazioni dei colleghi, la scomparsa di Pizzi pare essere stata prematura, forse segnata da una malattia, come lascia intuire il messaggio di D’Urso: “E alla fine sei volata via… Basta soffrire Silvietta…”. Anche Mara Venier ha voluto salutare l’amica con un toccante ricordo.

Le reazioni al triste annuncio non si sono limitate al mondo dello spettacolo, con molti utenti che hanno espresso il proprio cordoglio attraverso i social network. La professionista, che aveva recentemente pubblicato una foto insieme alla giornalista sportiva Monica Bertini, non aveva mai fatto menzione delle sue condizioni di salute, lasciando quindi la notizia della sua scomparsa come un fulmine a ciel sereno per molti.

Al momento, Mediaset non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, ma è prevedibile che l’azienda voglia presto rendere omaggio a una professionista che, con il suo lavoro e la sua personalità, ha lasciato un segno indelebile nel mondo della televisione italiana. La comunità di Mediaset, così come il pubblico a casa, si unisce nel ricordo di Silvia Pizzi, una donna che ha dedicato la sua vita a far brillare gli altri, sia davanti che dietro le quinte.