Andrea Giambruno si è presentato a sorpresa ad Atreju. La sua visita non era in programma, ma l’autore Mediaset ed compagno di Giorgia Meloni ha voluto incontrare l’ex cognata, Arianna Meloni. L’ex volto di “Diario del giorno”, retrocesso dietro le quinte ad autore dopo i fuorionda imbarazzanti che hanno anche portato a ufficializzare la sua rottura con la presidente, si è aggirato per la sala principale. Nel tendone in cui si teneva la conferenza di Carlo Nordio e Matteo Renzi sulla giustizia. Nelle scorse ore, Giambruno ha incontrato anche Pier Silvio Berlusconi.

Queste saranno ore decisive per il futuro di Giambruno, perché prima dell’arrivo a sorpresa alla manifestazione del partito di governo, l’autore Mediaset ha incontrato il suo capo. Pier Silvio Berlusconi sembra non aver avuto mai intenzione di licenziarlo, ma dopo la necessaria sospensione dalla conduzione del programma, ha deciso di farlo retrocedere dietro le quinte.

Che cosa si sono detti Giambruno e Arianna Meloni? Quello che è certo è che la sua presenza ha spiazzato gli operatori del partito. Nello sconcerto generale, qualcuno ha glissato: “È il padre di Ginevra, avrà tutto il diritto di incontrare l’ex cognata”.