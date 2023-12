È ufficiale: il nuovo conduttore de L’Eredità sarà Marco Liorni. Il seguitissimo game show prenderà il via martedì 2 gennaio 2024 e andrà in onda tutti i giorni alle 18.45 su Rai 1. Si tratta della 22esima edizione. Spezzate definitivamente le speranze di Pino Insegno di vedersi assegnata la conduzione del programma, anche se la notizia della sua esclusione era nell’aria da novembre.

Pino Insegno fatto fuori da L’Eredità

Liorni sarà al timone della ventiduesima edizione, ricca di novità: nuovi giochi, come “Tris” e “100” secondi, e nuove professoresse, Michelle Masullo e Naomi Buonomo. Protagonisti come sempre 7 concorrenti il cui percorso si concluderà con il tentativo da parte del Campione di puntata di vincere il montepremi al gioco finale de “La Ghigliottina”, appuntamento imperdibile che ogni sera coinvolge nella sfida il pubblico da casa.

A dare il benservito a Pino Insegno era stata la Banijay Italia, la società che produce L’Eredità. Il timore era che il traino del Tg1 potesse subire un calo di ascolti, con ricadute negative sulla raccolta pubblicitaria, per colpa proprio di Insegno che ha già fatto flop con Il Mercante in Fiera su Rai 2. E così la Rai ha optato per Liorni, da sempre personaggio dal successo assicurato.

In questa edizione l’assetto del format de L’Eredità rimarrà simile al passato. Ci saranno sempre sette concorrenti protagonisti di ogni puntata. Il Campione dovrà poi tentare di aggiudicarsi il montepremi nel gioco finale de La ghigliottina, dove verrà coinvolto come sempre il pubblico a casa.

‘L’Eredità’, in onda dal 2002, ha superato le 5.000 puntate e negli anni ha fidelizzato un pubblico trasversale, diventando così un momento in cui la famiglia si riunisce davanti alla tv e si trova a misurarsi con le domande della gara.