Durante l’ultima edizione del Grande Fratello, un recente episodio ha scatenato una polemica sui social e ha portato molti utenti a chiedere la squalifica di un concorrente. Mirko, ex fidanzato di Perla e concorrente del reality show, è stato già eliminato sabato scorso, ma è rientrato nella casa lunedì sera per chiarire con Perla che non poteva esserci nulla di più tra loro. Questo evento ha cambiato alcune dinamiche all’interno della casa, e sembra che Perla e Greta, ex rivali per l’attenzione di Mirko, abbiano iniziato a riavvicinarsi. In particolare, sembra che Greta si stia avvicinando a un altro concorrente di nome Vittorio. Ma chi è il concorrente per il quale il pubblico chiede la squalifica? E perché?

Monia La Ferrera, le parole sulla ex di Varrese

Nell’ultimo episodio, Perla e Greta sono state viste insieme in cucina mentre facevano decorazioni natalizie. Durante una conversazione sui nuovi concorrenti, Perla ha fatto un commento che ha suscitato reazioni negative sui social media. Quando è stato menzionato il nome di Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, Perla ha usato un linguaggio considerato offensivo, riferendosi alle sue caratteristiche fisiche: “Ma lei è naturale, cioè ha dei labbroni carnosi, il naso da mulatta, neg**, è perfetta”.

Pure il bidello, che non sa distinguere tra patriottico e patriarcale, si è reso conto della cessata, pensate il livello di schifo#GrandeFratello pic.twitter.com/tlgBkQEDto — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) December 13, 2023

Squalifica per Perla? Quella parola imperdonabile

Il commento di Perla ha suscitato indignazione tra molti utenti sui social media, con alcuni che chiedono la squalifica della concorrente in seguito a casi simili in edizioni precedenti del Grande Fratello. La polemica ha portato a una discussione sul “livello di schifo” e sull’uso appropriato del linguaggio all’interno del reality show.

L’episodio ha sollevato domande sulla gestione dei commenti offensivi all’interno del Grande Fratello e sulla responsabilità dei concorrenti nell’aderire alle norme etiche del programma. La situazione è in evoluzione, e la reazione del pubblico continuerà a essere monitorata nelle prossime puntate del reality show.

