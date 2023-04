Giancarlo Magalli parla del tumore che lo ha colpito: “È fatta” Media e TV

È un Giancarlo Magalli raggiante, ottimista e speranzoso quello che si ripresenta di fronte alle telecamere della Rai. Il popolare conduttore, colpito qualche tempo fa da una grave forma di tumore, è stato ospite domenica scorsa del programma di Rai1, Da noi…a ruota libera!, condotto da Francesca Fialdini. Nel corso della sua intervista, l’ex conduttore de I fatti vostri ha espresso il desiderio di tornare a lavorare in tv perché si considera ormai guarito da quel brutto male.

Leggi anche: Giancarlo Magalli, lo storico conduttore Rai passa a Mediaset? “Potrei accettare” Giancarlo Magalli si dice guarito dal tumore “La guarigione oramai è andata, è fatta! La diamo per certa. C’è voluto un po’ ma siamo qui. E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo ‘Lazzaro’, vediamo”. Sono queste le parole di totale ottimismo e che fanno ben sperare i suoi numerosi fan, pronunciate da Giancarlo Magalli in conclusione dell’intervista rilasciata a Francesca Fialdini. Insomma, il conduttore si considera ormai guarito dal tumore e si candida per riottenere un posto in Rai. “La normalità perfetta la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare. – si era invece sfogato nei mesi scorsi Giancarlo Magalli – I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte. Mi è dispiaciuto trovarmi senza una trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri. Il direttore Coletta (Rai1, ndr) mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concreto. È stato sempre molto gentile e affettuoso con me”.

“Ho solo la voglia di tornare a lavorare. – aveva aggiunto considerandosi già guarito dal tumore – Certamente non parliamo di un impegno quotidiano, non ce la farei fisicamente, né mi andrebbe. Gradirei una cosa carina, divertente, non faticosissima che mi consentisse di ripartire. Mi aspettavo qualche telefonata in più in questo anno e mezzo, ma ci siamo visti e siamo andati a pranzo insieme qualche giorno fa”, aveva poi concluso Giancarlo Magalli parlando del rapporto ormai chiarito con il regista de I fatti vostri, Michele Guardì.

Leggi anche: Magalli shock in tv: ecco cosa ho avuto