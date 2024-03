Attimi di paura per il cantautore Gianluca Grignani che, nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 marzo, è stato improvvisamente colto da un malore mentre si trovava in un locale in provincia di Piacenza. L’artista 52enne è stato subito soccorso da altri avventori del locale e trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto da un equipaggio della Croce rossa.

Il cantante, dopo aver passato l’intera notte in osservazione, è stato dimesso lunedì mattina 4 marzo. L’artista è tornato su Instagram rilanciando l’invito ai fan a presenziare ai suoi prossimi concerti.

Il tour

Tra meno di tre settimane, con la data zero a Fontaneto d’Agogna nel Novarese il 22 marzo, inizia il suo tour Residui di Rock’n’Roll che lo porterà in giro per tuta Italia, da Milano a Roma, da Torino a Bari, da Napoli a Firenze, fino a Pordenone e Senigallia. La scaletta sarà ricca di hit da “Destinazione Paradiso” a “La mia storia tra le dita”, da “La fabbrica di plastica” a “Quando ti manca il fiato”, brano presentato a Sanremo 2023.

Gianluca Grignani sarà accompagnato sul palco dalla band composta da Salvatore Cafiero (chitarra solista e cori), Frè Monti (chitarre e cori), Valerio Combass (basso), Luigi Russo (tastiere) e Antonio De Marianis (batteria).

LE DATE DEL TOUR

22 marzo – FONTANETO D’AGOGNA (Novara) – PHENOMENON (DATA ZERO) – NUOVA DATA

29 marzo – TANETO (Reggio Emilia) – FUORI ORARIO

30 marzo – SENIGALLIA (Ancona) – MAMAMIA

3 aprile – MILANO – ALCATRAZ

4 aprile – TORINO – MILK

11 aprile – MODUGNO (Bari) – DEMODÈ CLUB

18 aprile – CIAMPINO (Roma) – ORION LIVE CLUB

20 aprile – PORDENONE – CAPITOL

23 aprile – POZZUOLI (Napoli) – DUEL LIVE

26 aprile – PADOVA – HALL

28 aprile – FIRENZE – VIPER