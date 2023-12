Sono volati stracci tra Elodie e Gino Paoli. A dare il via ad un violentissimo battibecco a distanza è stata proprio quest’ultimo. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantautore si è lasciato sfuggire la sua opinione, non proprio edificante, nei confronti delle giovani generazioni di cantanti, secondo lui molto meno talentuose e assai più volgari rispetto ai loro predecessori. Ma Elodie si è sentita chiamata direttamente in causa e su X le ha cantate nel vero senso della parola a Paoli. A darle manforte ci si è messa anche Emma Marrone.

Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così.

Io preferisco essere una bella persona ❤️ — Elodie (@Elodiedipa) December 15, 2023

Gino Paoli senza peli sulla lingua: “Ora serve solo il culo”

Gino Paoli ha spiegato senza peli sulla lingua al Corriere perché nella sua autobiografia, intitolata ‘Cosa farò da grande’, non salva nessun esponente dell’odierno mondo dello spettacolo. “Perché è tutto apparenza. Oggi peggio di ieri. Ieri avevamo Mina e la Vanoni. Oggi emergono le cantanti che mostrano il culo”, ha sentenziato il cantautore genovese.

La replica di Elodie

L’intemerata di Gino Paoli evidentemente ha colpito nel segno di Elodie, perché la cantante non ci ha pensato un attimo ad infilzarlo con un post pubblicato su X. “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle Merde, è così. Io preferisco essere una bella persona”, ha scritto Elodie sul social di Elon Musk, senza nominare direttamente Paoli, ma lasciando intendere che ce l’avesse proprio con lui.

E poi arriva Emma…

“Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nud0 e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”. Questa la replica di Emmma intervistata da Grazia.

