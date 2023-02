La figlia di Little Tony infuriata con Gino Paoli. Ma cosa ha mandato su tutte le furie la donna? Durante la serata finale della 73esima edizione di Sanremo, andata in onda sabato scorso su Rai 1, il cantautore ligure è salito sul palco dell’Ariston per intonare alcuni dei suoi successi più famosi: Una lunga storia d’amore, Sapore di mare, Il cielo nella stanza. Poi però non ha trovato di meglio da fare che raccontare un aneddoto sulle presunte corna ricevute dall’amico e collega Little Tony, scomparso già da anni, da parte della moglie (o della compagna, si è poi corretto, ndr). Una rivelazione che provoca la reazione stizzita di Cristina Ciacci, la figlia di Antonio Ciacci, in arte Little Tony.

Sanremo, la figlia di Little Tony contro Gino Paoli

La rivelazione di Gino Paoli sulle corna di Little Tony

“Il migliore in assoluto è stato Little Tony. Era venuto a fare il canzoniere e la sua donna gli aveva fatto le corna con un paio di uomini in casa di Tony”. È questa la frase sfuggita durante Sanremo a Gino Paoli che ai familiari dell’autore di successi come Cuore Matto, Riderà e 24mila baci è suonata come una vera e propria offesa. E così Cristina Ciacci decide di sfogarsi durante Storie italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Rai 1.

“L’ho trovata una cosa brutta, di cattivo gusto, fuori luogo, indelicata, inappropriata. – questo il giudizio della figlia di Little Tony sulla rivelazione di Gino Paoli a Sanremo – Parlava di una persona che non c’è più, che non poteva controbattere, smentire o confermare qualora fosse stato, ma non credo. Sui social i fan di papà non fanno altro che scrivere, perché ci sono rimasti male come me. All’inizio si riferiva alla moglie, mia mamma, poi si è corretto ha detto compagna. Ma avrebbe potuto raccontare mille altri aneddoti simpatici su papà”, così la donna bacchetta il cantautore.

La furia di Cristina Ciacci dopo Sanremo

“Non capisco questa scelta di raccontare una cosa che non so se sia vera. – prosegue nel suo sfogo Cristina Ciacci – Ma comunque, qualora fosse stata vera, totalmente fuori luogo. Ci sono rimasta proprio male. Mi farebbero piacere delle scuse pubbliche come pubblica è stata l’offesa. Siccome mi è sembrata una chiacchiera da bar portata nella serata finale del Festival di Sanremo che si vede in tutto il mondo, vorrei delle scuse pubbliche. Per tutte le persone che hanno amato e continuano ad amare papà. Ci siamo sentiti offesi tutti”, conclude invocando le scuse pubbliche di Gino Paoli.

