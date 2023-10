Giorgio Armani avrebbe messo a punto un piano per la successione alla sua maison di moda che verrà però reso noto solo dopo la sua morte. A parlarne è oggi il Corriere della Sera. La novità più importante voluta dallo stilista sul destino della sua eredità, si legge sul quotidiano, sarà l’introduzione di “due categorie di azioni prive del diritto di voto, il cui valore totale non può superare la metà del capitale sociale”.

L’eredità dello stilista Giorgio Armani

In mancanza al momento di ulteriori dettagli, gli addetti ai lavori ritengono che si possa immaginare che l’idea di Giorgio Armani sulla sua eredità sia quella di creare una struttura in cui da una parte qualcuno controlli il capitale, e dall’altra ci si apra a investimenti puri.

Giorgio Armani è fondatore e socio al 99,9% della società che porta il suo omonimo nome. Secondo il Corriere, le novità sulla eredità dello stilista sarebbero state decise con una delibera dell’assemblea straordinaria della società convocata lo scorso 26 settembre per la “modifica dello statuto con efficacia differita”.