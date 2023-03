Giornalista americano arrestato in Russia Esteri

Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Hershkovich, è stato arrestato a Ekaterinburg in Russia. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa russa Interfax, che ha citato un comunicato dei servizi di intelligence interni FSB.

I servizi segreti russi "hanno fermato le attività illegali del corrispondente del Wall Street Journal, il cittadino americano Evan Gershkovich". Lo riporta l'agenzia Ria Novosti, citando un comunicato dell'Fsb. Il giornalista è stato arrestato a Ekaterinburg ed è accusato dalla Russia di "spionaggio". Secondo quanto riferito dall'intelligence russa, il reporter "su istruzione degli Stati Uniti, stava raccogliendo informazioni su una delle imprese del complesso militare-industriale russo, che rappresentano un segreto di Stato".

Evan Hershkovich è un giornalista americano che lavora per il Wall Street Journal dal 2018. Attualmente è il corrispondente del giornale per la Russia e l’Asia centrale. Prima di iniziare la sua carriera giornalistica, ha lavorato come analista finanziario a New York. Hershkovich ha studiato economia e politica internazionale alla New York University. Durante i suoi studi, ha trascorso un semestre all’estero presso la National University of Singapore, dove ha approfondito la sua conoscenza della regione asiatica.

Dopo la laurea, Evan Hershkovich ha iniziato a lavorare come analista finanziario presso la società di consulenza McKinsey & Company. Tuttavia, ha presto deciso di intraprendere la carriera giornalistica e ha conseguito un master in giornalismo presso la Columbia University. Durante la sua carriera, Hershkovich ha coperto una vasta gamma di temi, tra cui l’economia, la politica e le questioni sociali. Ha inoltre scritto per una serie di importanti testate giornalistiche, tra cui il New York Times, il Financial Times e la CNN. Ora c’è apprensione per la sua sorte.

