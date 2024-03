È Ivan Niccolai la vittima dell’incidente stradale avvenuto domenica 3 marzo fa in via De Gasperi a Agliana, di fronte a un supermercato. Aveva 28 anni, faceva il cuoco ed era di Quaranta, in provincia di Pistoia. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Il tragico incidente

Ivan era nella sua auto, una Suzuki, quando ha improvvisamente sbandato ed è finito oltre un argine, ribaltandosi. Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso della Misericordia di Agliana insieme all’automedica. Ma per Ivan non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche una pattuglia di carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno estratto il giovane dall’auto.

Il 28enne aveva una grande passione per la cucina: si era iscritto all’Istituto alberghiero di Montecatini dove si era diplomato con ottimi voti. Dopo essere andato a lavorare come cuoco all’estero, tra cui un un grande albergo di Dubai, era rientrato in Italia e, nell’estate del 2022 era stato assunto al ristorante di Valenzatico “Il Cavallino rosso”, meglio conosciuto come “Fischio”. Attualmente lavorava a Poggio a Caiano, ma spesso tornava nella sua Quarrata dove abitava in via del Casone, nei pressi del Parco verde di Olmi, insieme ai suoi genitori e a suo fratello Christian.

Il cordoglio della comunità pistoiese

La comunità pistoiese è sconvolta per la drammatica notizia. Anche il sindaco Gabriele Romiti ha espresso il proprio cordoglio: “Sono profondamente turbato dalla tragedia che ci ha portato via il giovane Ivan Niccolai. Il mio pensiero e il mio profondo cordoglio, in un momento così straziante, vanno a tutti i suoi cari, che abbraccio calorosamente. Ivan era un ragazzo giovanissimo, solare e festoso, molto attaccato alla famiglia e in modo particolare a suo nonno Pietro. La sua morte è davvero una ferita profonda per l’intera comunità quarratina”.