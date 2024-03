“Finisce sempre bene, altrimenti non è finita. Me l’hanno sempre detto ma io non ci credo mica. E per quanto il tempo può rimarginare una ferita, io non sono ancora morto e già rivoglio indietro la mia vita”. Fedez pubblica su Instagram il testo della canzone Sembra semplice, composta insieme a J-Ax nel 2013, e subito, viste le parole e visto il complicato momento che sta affrontando con la moglie Chiara Ferragni qualcuno ha pensato a un messaggio cifrato per l’influencer.

Nel 2013, anno di uscita del pezzo, i due non si conoscevano. Nel 2013 mancavano ancora tre anni all’incontro tra i due. Incontro che sarebbe avvenuto nel 2016, celebrato l’anno dopo in una canzone (Vorrei ma non posto) con una strofa diventata occasione per messaggi, nuovi incontri e poi una storia d’amore. “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”, cantava il rapper con J-Ax.

A Che Tempo che fa la scorsa domenica era stata sua moglie a parlare esplicitamente della crisi in corso: “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. È un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte”, ha detto chiarendo che “adesso la priorità per entrambi sono i figli”. Da un paio di settimane Fedez ha lasciato l’attico di CityLife, trasferendosi per ora altrove.

Insomma sono ancora tanti quelli che non riescono proprio a farsi una ragione della separazione tra il rapper e l’influencer e continuano quotidianamente a spulciare i profili dei due alla ricerca di una foto, di un messaggio o di un indizio anche minimo che possa essere in grado di far pensare a una loro riconciliazione. I più sfegatati erano persino arrivati a organizzare un flash mob per riunire i loro beniamini, qualcun altro invece aveva tappezzato la città di volantini: tutto per riunire i Ferragnez e spingere verso una loro riappacificazione.

