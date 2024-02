Emergono nuovi dettagli sulla separazione imprevista tra Fedez e Chiara Ferragni, confermata negli ultimi giorni anche dai due protagonisti. Una crisi esplosa dopo la puntata di Muschio Selvaggio che ha visto ospite Marco Travaglio, secondo la ricostruzione fatta da tante testate in queste ore. E che però avrebbe radici molto più profonde. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i problemi erano in realtà iniziati da mesi, con il cantante che da tempo dormiva al piano di sotto, in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 febbraio, ha riportato gli ultimi retroscena, attingendo da fonti vicine all’imprenditrice e al rapper: “Tutto è cominciato a dicembre, dopo lo scandalo del pandoro, Fedez avrebbe preteso, senza ottenerlo, il licenziamento immediato di Fabio Maria Damato, il manager più vicino alla moglie, anch’egli indagato”.

I nuovi retroscena su Fedez e Ferragni

Da quel momento in poi, le liti tra i due sarebbero state all’ordine del giorno. Lui sarebbe fuggito a Miami con l’assistente Eleonora, poi il tentativo di riappacificazione a San Valentino, con la cena romantica da Cracco postata sui social.

La Ferragni, avrebbe assicurato a Oggi una fonte vicina alla coppia, aveva a quel punto iniziato a pensare a un’exit strategy per distogliere l’attenzione dei media dai guai giudiziari. Comunicando la fine della storia e tentando di addossare la responsabilità a Fedez e alla puntata del Muschio Selvaggio in cui il rapper non l’aveva difesa dalle accuse di Marco Travaglio. Sempre secondo Oggi, non sarebbe stato il cantante a lasciare la casa di City Life, ma lei a cacciarlo.

