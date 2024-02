Da giorni non si parla d’altro: la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è la notizia di gossip più succulenta delle ultime ore. La prima apparizione del rapper, dopo le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, sarà a Pomeriggio Cinque, nella puntata di venerdì 23 febbraio. L’artista è stato intercettato da un inviato della trasmissione, come anticipa DavideMaggio.it con un’istantanea del momento preciso in cui Fedez, viene fermato in strada e saluta il giornalista con una stretta di mano.

Non si ancora quali dichiarazioni abbia rilasciato il cantante ma da quanto apprendiamo si tratterebbe di un Fedez in palese difficoltà davanti alla domanda del giornalista. Per capire cosa sia accaduto, toccherà attendere le 16.50, quando inizierà il programma di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

Leggi anche: Fedez e Chiara Ferragni, lo scoop clamoroso: “Game over, il rapper se ne

è andato di casa”

Lo scontro con Myrta Merlino

Un incrocio, quello tra Fedez e Merlino, che aveva già avuto un precedente nelle scorse settimane quando, nel pieno della vicenda pandori Balocco e l’attenzione mediatica generata, Fedez aveva contestato al programma di Canale 5 l’attenzione spasmodica nei suoi confronti e gli appostamenti sotto casa.

“Ormai la Paloma mi è diventata una star perché Pomeriggio Cinque è da diversi giorni che mette un giornalista piantonato fuori da casa nostra nella speranza di vedere non so che cosa e Myrta Merlino devo dirti che se il tuo interesse giornalistico è nei confronti della solidità degli escrementi di Paloma, oggi Paloma ha fatto la cacca semidura. Però se mandi il tuo inviato domani ti faccio sapere, perché secondo me domani potrebbe fare la cacca molle e quindi si prevede uno scoop Myrta, si prevede uno scoop. Ti tengo aggiornata” avevo detto Fedez lanciando una diretta polemica contro la giornalista e il programma.

Da quella storia ne erano scaturite diverse polemiche e la risposta in diretta della giornalista, piuttosto piccata dall’ironia del cantante.