Giovanni Allevi preoccupato: “Fratture ossee inoperabili”

Giovanni Allevi non si arrende nonostante l’enorme sofferenza che sta patendo. Il pianista, compositore e direttore d’orchestra, che il prossimo 9 aprile compirà 54 anni, sta lottando contro un cancro dallo scorso giugno, quando gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo. Allevi ha deciso di combattere la sua battaglia più importante per la vita senza perdersi d’animo e cercando di mostrarsi sempre sorridente nelle poche occasioni in cui si è mostrato pubblicamente. Ora il maestro decide di rispondere ai suoi moltissimi ammiratori che sui social network non fanno che domandargli quali siano le sue condizioni di salute. La sua risposta mette preoccupazione in tutti visto che parla di “fratture ossee”. Ma la speranza non è ancora perduta.

Giovanni Allevi in ospedale

Giovanni Allevi si lamenta per le fratture ossee

“Come sto? In tanti me lo chiedete. – così Giovanni Allevi si rivolge ai suoi numerosissimi fan – Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto. Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre”, rivela senza peli sulla lingua il pianista.

“E allora mi chiedo cosa significhi combattere.- si sfoga ancora Giovanni Allevi – Combattere significa resistere al dolore fisico e, come dicevano i greci, ‘io posseggo il dolore ma non ne sono posseduto’. Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare”, conclude il giovane compositore.

Giovanni Allevi però dimostra di non aver assolutamente perso le speranze e di avere ancora voglia di vivere, gioire e suonare. Lo fa pubblicando un post su Twitter il 14 febbraio. “Buon San Valentino a tutti”, si limita a scrivere l’artista condividendo un disegno realizzato appositamente per lui da una fan. Naturalmente i commenti sono tutti positivi. “Buona giornata con immenso affetto”, gli risponde un’altra fan. “La aspettiamo presto Maestro!”, lo incoraggia un altro. E ancora: “Buon San Valentino Giovanni”, “Tanta energia positiva”, “Buon San Valentino a te Giovanni, genio musicale e maestro di musica e di vita, ti voglio un mondo di bene, aspetto, con silenzioso amore e rispetto, il tuo trionfale ritorno alla musica ma soprattutto alla vita!”. Ma gli auguri di pronta guarigione sono migliaia.

