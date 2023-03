Le dichiarazioni choc della tiktoker: “Ho speso 30mila euro in quattro giorni”

Giulia Ottorini è una ragazza 21enne nota per avere superato il milione di follower su Instagram e 1,8 milioni su TikTok. Giulia è anche conosciuta per essere la fidanzata di MamboLosco, un trapper di Vicenza originario però degli Stati Uniti. Qualche tempo fa un hater la aveva attaccata accusandola di farsi “bella con i soldi del fidanzato”. La polemica era esplosa quando Giulia ha pubblicato uno screenshot del suo conto in banca in cui compaiono cifre molto sostanziose. Il 5 marzo, invece, la tiktoker pubblica un altro video che fa infuriare ancora di più i suoi fan.

Leggi anche: Tik Tok al bando in Europa

La tiktoker Giulia Ottorini

Giulia Ottorini infuriata su TikTok

“Per me i soldi non sono affatto un tabù. – questa la reazione della tiktoker Giulia Ottorini alle critiche per le foto del suo conto in banca – Vorrei sapere perché tutti i ragazzi che mi scrivono che sto usando i soldi del mio ragazzo, che non sono miei, perché pensate che una ragazza non possa avere tanti soldi e spenderli? E se ha tanti soldi, pensate che li abbia guadagnati con qualche ragazzo…Vi prego, spiegatemelo!”, attaccava la star di TikTok. Come già accennato, poi, domenica 5 marzo Giulia pubblica un altro TikTok, che al momento fa registrare oltre 1,4 milioni di visualizzazioni, in cui presenta un nuovo format, già molto di moda tra tiktoker e content creator presenti in rete: quello del “ecco quanto ho speso in un mese”.

Il secondo video della tiktoker

“Nuovo format: quanto spendo in un mese. – dichiara Giulia Ottorini nel suo ultimo TikTok – Io stessa non lo so, quindi mi pentirò sicuramente di questo video. Iniziamo da marzo: dall’1 al 4. Entriamo nel primo di marzo: spese normali cioè 5,6,30 euro e va bene, io lo accetto. Passiamo a oggi con 50 euro perché sono andata a ballare e poi il parcheggio. Ok, ieri: spesa 90 euro va bene e altre mini spese. Il problema arriva ieri quando ho fatto 15, 23 e poi 8.100, 8.100, 6.256”, aggiunge la tiktoker stupendo tutti i suoi follower.

“Quindi, facendo i conti, siamo arrivati a più di 23.000. Sto cercando di non piangere. E non è finita qua! Perché mancano i contanti, che erano questi. Non ci sono più. Erano circa 9.800 quindi io lo chiedo a voi: quanto ho speso queste mese? Oggi è il 4 e deve ancora finire”, Giulia Ottorini conclude il suo TikTok mostrando delle mazzette di denaro in contanti. “Io oggi ho preso i pancake senza le fragole perché costavano 1.70 euro in più”, ironizza un follower per commentare il suo video. “Ci vivo 15 anni con quelli”, protesta un altro. “Io sono felice quando trovo 50 centesimi perché posso prendere il cappuccino a scuola”, aggiunge un altro ancora. “La vera domanda è: cosa ha comprato con 8.000 euro?”, si chiede polemicamente qualcuno rivolto alla tiktoker. Ma i messaggi simili sono migliaia.

Leggi anche: Alessandra Amoroso bullizzata su TikTok, i fan lanciano l’hashtag #amorosofobia