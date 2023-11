Ancora maltempo sull’Italia ma tra una perturbazione atlantica e l’altra si inserisce l’aria calda dell’alta pressione. A fornire le previsioni meteo aggiornate e le tendenze a 10 giorni è il colonnello Mario Giuliacci.

L’esperto su MeteoGiuliacci ha promesso: “Sta per esaurirsi la piovosa fase atlantica che ha caratterizzato l’Italia nelle ultime due settimane”.

Secondo Giuliacci: “Avremo tre fasi, una prima fase fino a domenica 12 novembre quando due perturbazioni atlantiche raggiungeranno l’Italia. In sintesi: pioggia ovunque e fenomeni intensi sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Campania. Questa perturbazione “porterà anche debole nevicate su tutto l’arco alpino a oltre mille metri”.

La seconda fase porterà delle giornate di sole

Secondo quanto sostiene il colonnello, la seconda fase che va dal 13 e il 16 di novembre, ci farà godere di qualche giornata di sole: “un’alta pressione centrata tra Spagna e Marocco che spingerà tiepidi venti medio atlantici sull’Italia”. Questo porterà temperature in temporaneo rialzo.

La terza fase invece, che va dal 17 e il 20 di novembre porterà ancora maltempo sulla via dei Balcani con piogge tra il debole e il moderato sul medio Adriatico e al Sud. Queste tra fasi, secondo Giuliacci, avranno chiaramente delle ripercussioni anche sulle temperature.

Le temperature subiranno sbalzi continui

Fino al 13 di novembre saremo intorno ai 12-14 gradi al nord, 14-16 al centro e 18-20 al sud con punte di 22 sulla Puglia e sulla Calabria ionica e sulle isole maggiori.

Valori che subiranno un rialzo tra il 13 e il 16 novembre per poi scendere ancora verso il 20 del mese. Insomma, il ritorno del sole e delle belle giornate, secondo il colonnello, non è così lontano.

