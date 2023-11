Ore di panico per i passeggeri e l’equipaggio della Spirit of Discovery, la nave da crociera che si è ritrovata in mezzo alla tempesta durante un viaggio dalla Gran Bretagna alle isole Canarie. Secondo i vari racconti dei testimoni a nave sarebbe rimasta bloccata per 15 ore a causa della presenza di onde alte fino a 30 metri che impedivano qualsiasi manovra al personale di bordo. Gli sbandamenti hanno portato al ferimento di circa 100 persone. Mentre la nave si trovava nei pressi del Golfo di Biscaglia, non lontano dalle coste francesi, si è ritrovata in mezzo a una tempesta.

Un viaggio da sogno lungo 14 giorni

La Spirit of Discovery, nave da crociera della Saga Cruises, era partita dal Regno Unito il 24 ottobre per raggiungere le isole Canarie. La crociera sarebbe dovuta durare ben 14 giorni di traversata, i primi 10 dei quali erano scorsi senza intoppi. I problemi sono incominciati quando le condizioni meteo hanno impedito il raggiungimento di Las Palmas, ultima tappa dell’itinerario.

Il personale di bordo, avvertito il pericolo, ha tentato di attraccare presso il porto di La Coruna, nel nord ovest della Spagna, infine ha optato per il rientro anticipato nel Regno Unito. Durante il viaggio di ritorno, all’altezza del Golfo di Biscaglia, è accaduto l’imprevisto.

L’incubo è durato diverse ore

Jan Bendall, 75 anni, era in viaggio con il marito e ai media ha raccontato il momento in cui dagli altoparlanti è arrivata la voce del capitano rotta dalla paura: “Rimanete seduti o sdraiatevi”. La donna racconta che la nave sarebbe rimasta ferma in mezzo alla tempesta per 15 lunghissime ore. Infine, sempre la Bendall racconta che la sala da pranzo è stata riadattata in poco tempo a postazione medica, e nonostante l’enorme fatica il personale di bordo “è stato fantastico”.

La maggior parte dei passeggeri ha riportato lesioni di lieve entità mentre cinque persone sono state subito trasportate d’urgenza all’ospedale di Portsmouth una volta che la nave ha fatto ritorno in Gran Bretagna.

