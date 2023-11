Il mondo del cinema e quello delle arti marziali sono in lutto per la drammatica e improvvisa scomparsa di Taraja Ramsess, attore e stuntman di grande talento di 41 anni, conosciuto per la sua partecipazione a produzioni di grande successo come ‘Avengers: End Game’, ‘Avengers: Infinity War’ e ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Leggi anche: “Come è morto Chandler”, lo hanno trovato così. Shock! Cosa aveva fatto

Taraja Ramsess, che aveva dimostrato tutte le sue abilità anche in film come ‘The Suicide Squad’, ‘The Hunger Games: Catching Fire’ e ‘Creed III’, è morto in un terribile incidente stradale insieme a tre dei suoi cinque figli.

Come è morto lo stuntman Taraja Ramsess

L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte della notte di Halloween, quando l’automobile di Ramsess si è scontrata con un autotreno fermo sulla corsia di sinistra di un’uscita della strada interstatale nei pressi di Atlanta, Georgia. L’impatto è stato immediatamente fatale per l’attore e per due dei suoi bambini: una ragazzina di 13 anni e il figlio più piccolo, nato appena due mesi fa. Un terzo figlio, di 10 anni, è spirato alcuni giorni dopole, nonostante il ricovero in rianimazione.

La notizia della morte di Taraja Ramsess è stata confermata tra i primi dalla madre, che ha condiviso il suo dolore e il ricordo del figlio con un commovente post pubblicato sui social media. La donna ha descritto suo figlio come un uomo di grande passione, appassionato di arti marziali, di moto e di cinematografia. Era noto per il suo umorismo pungente, ma anche per la sua dolcezza e, soprattutto, per l’amore infinito verso la sua famiglia. La comunità cinematografica ha espresso il suo cordoglio e ha ricordato Ramsess come un artista eccezionale e un padre devoto, la cui assenza lascia un vuoto incolmabile.

Leggi anche: Devastante frontale contro un camion: un morto e un ferito gravissimo, polizia in lutto