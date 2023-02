Conte incalza la Meloni: “Cosa c’è andata a fare a Kiev?”

Giuseppe Conte infuriato con Giorgia Meloni. Il leader del M5S, ospite dell’ultima puntata di Dimartedì, incalza il premier a causa del suo recente viaggio a Kiev per incontrare il presidente ucraino Zelensky. Conte si domanda polemicamente che cosa ci sia andata a fare la Meloni a Kiev. E avverte che, se lo ha fatto per promettere l’invio di nuove armi italiane, dovrà prima discuterne in Parlamento, visto che secondo lui non ha un mandato per prendere questa decisione.

Giuseppe Conte

Meloni pronta a fornire ancora armi a Kiev

“Ho ribadito il pieno sostegno dell’Italia di fronte all’aggressione Russa, l’Italia non intende tentennare e non lo farà. – dichiara Giorgia Meloni al termine dell’incontro con Zelensky a Kiev – È passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia indietro di qualche decennio. L’invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno ma non è andata così perché è stata sottovalutata l’eroica reazione di una nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e sovranità. Al cospetto del mondo l’Ucraina ha già vinto la sua battaglia per affermare la sua identità. L’Italia darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato, ma fino ad allora darà ogni genere di supporto militare, finanziario, civile. Chi sostiene anche militarmente l’Ucraina è chi lavora per la pace”, promette il premier italiano l’invio di altre armi.

La reazione di Conte

Parole che però provocano la dura reazione di Conte. “Giorgia Meloni in Ucraina? – attacca il leader del M5S dallo studio di Dimartedì – Va bene andare a Kiev e incontrare Zelensky, ma tutto dipende da cosa ci è andata a fare. Se è andata a promettere nuove armi, visto che ora addirittura stiamo già parlando di jet e di batterie missilistiche a lunga gittata, ricordo che qui non c’è un mandato parlamentare. Venga allora a discuterne con noi in Parlamento. Cosa sta promettendo?”, domanda polemicamente l’ex premier.

“Io ho l’impressione che siamo ritornati a un governo tecnico e questo mi sorprende molto. – affonda ancora il colpo Conte – Io mi pongo nei panni di un elettore di destra che ha votato la Meloni: finalmente abbiamo un governo politico, non ne potevamo più dei governi tecnici. Meloni ha detto che avrebbe battuto i pugni sul tavolo in Europa. Ha parlato di patrioti. Ha promesso di difendere l’interesse nazionale. Ma scusate, non era l’Europa la cattiva matrigna? Qui mi sa che la matrigna ce l’abbiamo in casa. Ed è Giorgia Meloni. Dice menzogne e manipola l’opinione pubblica”, conclude alzando ulteriormente il tiro.

