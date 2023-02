Ucraina, Joe Biden trascura Giorgia Meloni

Via vai continuo di presidenti e capi di governo in questi giorni in Polonia e Ucraina. Ieri con una visita a sorpresa il presidente americano Joe Biden ha raggiunto Volodymyr Zelensky a Kiev per rassicurarlo sull’appoggio totale e incondizionato dell’Occidente all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Poi Biden è tornato in Polonia, tappa ufficiale del suo programmato viaggio in Europa. Nelle stesse ore anche il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, raggiungeva Varsavia per dei colloqui con i massimi vertici dello Stato polacco. Oggi la Meloni sarà a Kiev per un faccia a faccia con Zelensky. Ma, secondo alcuni retroscena pubblicati da Repubblica, il nostro premier sarebbe stato snobbato dall’inquilino della Casa Bianca.

Leggi anche: Ucraina: Biden a sorpresa a Kiev

Joe Biden e Giorgia Meloni

Biden snobba la Meloni

Scrive Repubblica che Biden “per tutto il giorno copre la visita della premier, visita Kiev, torna in Polonia. Meloni lo insegue, prova un contatto, lo aspetta per un’ora sotto la scaletta dell’Airbus del Trentunesimo stormo, vorrebbe una foto per suggellare l’investimento politico che può riassumersi così: Polonia e Stati Uniti, Visegrad e Washington, Est e Ovest, l’importante è stare alla larga da ‘dalla burocrazia di Bruxelles’. Ottiene alla fine una telefonata e una promessa d’invito alla Casa Bianca”. Una versione dei fatti che altri organi di stampa forniscono in maniera più edulcorata.

L’Ansa ad esempio aggiunge che il presidente americano ha telefonato alla Meloni appena è rientrato in Polonia dalla visita a Zelensky a Kiev. Secondo Washington, i due leader di Italia e Usa avrebbero “discusso del loro stretto coordinamento in corso sul sostegno all’Ucraina, compresa l’assistenza in materia di sicurezza, economica e umanitaria”. Inoltre, secondo quanto reso noto dallo staff della Casa Bianca subito dopo la telefonata, il presidente Biden “non vede l’ora di dare il benvenuto” alla Meloni a Washington “quando i loro programmi saranno allineati”.

Il viaggio in Polonia e Ucraina della Meloni

Intanto Giorgia Meloni incontra in Polonia il premier Mateusz Morawiecki e il presidente Duda. A suo dire i due Paesi hanno un legame talmente stretto da essere “le uniche due nazioni che citano l’altra nel proprio inno nazionale”. Morawiecki chiarisce che “abbiamo parlato dei futuri fornimenti all’Ucraina affinché ci sia pace e stabilità”. Parole subito sottoscritte dalla Meloni che ribadisce la vicinanza di Roma a Kiev “a 360 gradi. Ci siamo stati e ci saremo”. Ma a pesare nella sua agenda politica è sicuramente il mancato incontro con Joe Biden.

Leggi anche: Mosca sapeva della visita di Biden a Kiev