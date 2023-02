Mosca sapeva della visita di Biden a Kiev

Mosca sapeva. Gli Stati Uniti hanno avvertito il Cremlino della visita di Joe Biden a Kiev per evitare il rischio nucleare. Lo riferisce l’Associated Press sul proprio sito web. Leggi anche >>>>> Ucraina: Biden a sorpresa a Kiev

“La visita ha segnato la rara occasione in cui un presidente Usa si è recato in una zona di conflitto in cui gli Stati Uniti o i suoi alleati non hanno il controllo dello spazio aereo – dice l’agenzia di stampa, svelando di una serie di contatti tra Usa e Russia prima della visita in Ucraina del presidente americano, in ciorso in queste ore a Kiev -. La Casa Bianca non è entrata nei dettagli, ma ha affermato che ‘una comunicazione di base con i russi è avvenuta per garantire una prevenzione della conflittualità’ poco prima della visita di Biden, nel tentativo di evitare qualsiasi errore di calcolo che potesse portare le due nazioni dotate di armi nucleari in un conflitto diretto”. Mosca, dunque, sapeva del viaggio di Biden. Leggi anche “Zelensky è un buffone”, spunta un nuovo audio di Messina Denaro

“L’esercito americano non ha una presenza in Ucraina a parte un piccolo distaccamento di marines a guardia dell’ambasciata a Kiev – aggiunge Associated Press -, rendendo la visita di Biden più complicata di altre recenti visite di precedenti leader statunitensi in zone di guerra. Mentre Biden era in Ucraina, aerei di sorveglianza statunitensi, tra cui il radar aviotrasportato E-3 Sentry e un velivolo elettronico RC-135W Rivet Joint, sorvegliavano Kiev dallo spazio aereo polacco”.