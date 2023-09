Grande Fratello, la clamorosa gaffe di Cesara Buonamici: l’opinionista del reality spoilera tutto

Si apre con il botto la nuova edizione del Grande Fratello. La prima puntata stagionale è andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 11 settembre. Padrone di casa resta il confermatissimo Alfonso Signorini. Mentre, tra i volti nuovi del reality, a far discutere è subito Cesara Buonamici. La giornalista riciclatasi nel ruolo di opinionista del GF fa letteralmente andare in ebollizione il pubblico quando commette una gaffe imperdonabile.

Grande Fratello: la gaffe di Cesara Buonamici

Ma che cosa ha fatto di così grave Cesara Buonamici durante la prima puntata del Grande Fratello? In pratica il mezzobusto del Tg5, senza rendersene nemmeno conto, ha spoilerato ai concorrenti del reality show l’esistenza del tugurio di cui tutti, fino a quel momento, erano all’oscuro. Probabilmente l’emozione per il suo esordio nel ruolo di opinionista ha tradito la Buonamici.

Insomma, Cesara Buonamici si è dimenticata di mantenere il segreto sul fatto che alcuni concorrenti del Grande Fratello si trovassero nascosti in quel momento nel tugurio. “Ci sono altre mamme e altri papà nel tugurio”, queste le parole utilizzate per la sua rivelazione non richiesta. Riferimento che è stato subito compreso dai concorrenti e dal pubblico che segue il programma da casa e sui social.