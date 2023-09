Grande Fratello, la drammatica rivelazione di Fiordaliso che commuove Signorini: “La cosa più crudele che mi potesse capitare” Media e TV

Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Fiordaliso. La cantante è stata al centro della terza puntata del programma, visto che il conduttore Alfonso Signorini ne ha celebrato la carriera mostrando delle immagini storiche delle sue esibizioni. L’artista però è riuscita persino a far commuovere Signorini e il pubblico quando ha rilasciato alcune drammatiche rivelazioni sul suo passato.

Fiordaliso fa commuovere Signorini durante il Grande Fratello "Questo è l'unico momento della mia vita che mi voglio godere, non sono mai stata adolescente e qui mi diverto. – ammette subito Fiordaliso senza peli sulla lingua durante l'ultima puntata del Grande Fratello – A 15 anni sono diventata mamma, non ho mai avuto amiche con cui divertirmi e parlare del ragazzo che mi piace. Sono diventata subito grande", questa la prima rivelazione che sconvolge Signorini. "Mia mamma è stata una delle prime vittime del Covid, è stata la cosa più crudele che mi potesse capitare. – prosegue poi Fiordaliso ricordando la madre deceduta a causa del virus – Volevamo accompagnarla nel suo ultimo viaggio e non mi è stato possibile, come molti italiani. Mia madre prima di morire, un'infermiera ci ha fatto una telefonata, non la vedevo da 15 giorni, è riuscita a dirmi che stava morendo". Parole che gelano lo studio del Grande Fratello.

“Senza mamma sono un po’ persa. – Fiordaliso conclude così il suo intervento – Ma ho una sorella che mi aiuta come i miei figli. Grazie a lei io sono riuscita ad accudire mio padre. Lui ha fatto una morte bella, si può dire? È stato accudito, si è sentito amato, l’ultimo mese è stato il mio bambino, è morto tra le braccia di mia sorella in casa, come voleva lui e questa cosa mi solleva un po’”. Alfonso Signorini a quel punto quasi non riesce a trattenere le lacrime.

