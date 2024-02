Grande Fratello, colpo di scena nella notte: “Se n’è andato!”. Accade l’impensabile dopo la diretta

Nuovo colpo di scena al Grande Fratello al termine della puntata del 28 febbraio. Il concorrente Marco Maddaloni è infatti uscito dalla casa adducendo gravi motivi familiari. E ancora non è chiaro se potrà farvi ritorno. Maddaloni, prima di fare la sua nomination, ha rivelato di essere molto stanco e di sentire troppo la mancanza di sua moglie e dei suoi figli, ammettendo poi di essere “arrivato”.

L’annuncio di Marco Maddaloni che stupisce tutti

Il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, gli ha promesso delle sorprese al più presto. Ma questo evidentemente non è bastato a Marco Maddaloni che ha replicato così: “Ciao a tutti, ciao Alfonso e ciao Cesara. Come vanno le cose? Deve essere sincero, sono molto stanco. Mi manca tanto mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, soprattutto a quelle persone che sono qui dentro e che magari sono qui in gioco da almeno due mesi in più di me. Però sono stanco”.

“Dai, uagliò sinceramente io sono un po’ arrivato, vi dico la verità. – ha poi proseguito Marco Maddaloni – Dici che verranno a farmi delle sorprese? Ok, va bene, ma a me manca il loro odore. Io ho voglia di svegliarmi la mattina insieme a loro, con tutto il bene devo dirlo. Che vi siete messi in testa, quanto dura questo programma? Cioè io sono contento, mi fa piacere che sta andando bene, per carità stiamo sulla stessa barca, però non è facile”.

“Mi sono commosso per Alessio e suo papà, sto invecchiando, sto vedendo le cose anche con lo sguardo da genitore. Detto questo Alfonso fai una videochiamata a mio figlio Pino. Fatti dare il numero di telefono dalla produzione. Amore ti amo tanto un bacio grande”, conclude Maddaloni lanciando un appello. Poco dopo la fine della diretta si scopre che effettivamente il concorrente ha lasciato la casa del Grande Fratello: “Uscito momentaneamente per motivi familiari”.

