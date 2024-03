Grande Fratello Vip Albania, arrestato un concorrente il giorno dopo l’ingresso nella Casa: il comunicato della polizia

Tutti sotto shock nella Casa del Grande Fratello Vip. Un concorrente è stato infatti arrestato poche ore dopo il suo ingresso nella Casa. Fortunatamente non accade in Italia, ma in Albania. Il nome del concorrente è Liam Osmani, un 44enne che il 23 febbraio del 2022 è stato dichiarato colpevole di aver acquistato nel 2019 17 biglietti turistici per la Germania, del valore di circa 6mila euro, per i quali non ha effettuato i relativi pagamenti.

Perché Liam Osmani è stato arrestato

Liam Osmani è stato dunque arrestato dalle forze operative della polizia di Tirana meno di 24 ore dopo il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. “Le strutture delle Forze Speciali per le Operazioni straordinarie hanno arrestato il cittadino Liam Osmani, 44 anni, mentre si trovava nella casa del Grande Fratello Albania Vip 3. – si legge nel comunicato ufficiale delle forze dell’ordine albanesi – La Procura di Tirana, in data 9 maggio 2022, ha emesso l’ordinanza di arresto dopo la decisione relativa alla causa penale del 23 febbraio 2022, che ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione questo cittadino per il reato penale frode. Adesso l’uomo è stato prelevato dal programma televisivo e si trova in custodia”.

