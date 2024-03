“Uscite”. Grande Fratello, i due concorrenti fuori dalla casa. L’annuncio ad un passo dalla finale

L’edizione di quest’anno del Grande Fratello terminerà lunedì 25 marzo. Lo hanno annunciato la scorsa settimana Cesara Buonamici e il conduttore Alfonso Signorini durante l’appuntamento in diretta. Quindi tra meno di 10 giorni il reality show di Canale 5, iniziato lo scorso 11 settembre, chiuderà i battenti. Come appena accennato, la data della finale del GF è fissata per lunedì 25 marzo e non giovedì 4 aprile, come annunciato da Cesara Buonamici ospite a Pomeriggio Cinque.

Leggi anche: “Bestemmie e pugni sul tavolo”. Follia al Grande Fratello: Perla fugge in lacrime, il concorrente è furioso

L’edizione in corso del Grande Fratello è stata la meno vista nella storia del reality show e secondo la maggior parte del pubblico si è salvata solo per la partecipazione di Beatrice Luzzi, ex volto della fiction Vivere che nel corso del programma ha raggiunto 111 nomination e 19 televoti, l’ultimo valido per la finale vinto con la percentuale bulgara del 60%.

Grande Fratello, i sondaggi del 18 marzo: chi esce dalla casa

Lunedì 18 marzo, oggi, sapremo chi tra i concorrenti rimasti nella casa del Grande Fratello verrà eliminato al termine della puntata. È stato proprio Alfonso Signorini ad annunciare la data della finale, parlando di “eliminazioni flash” e usando il termine “carneficina”. Una puntata ricca di colpi di scena, perché come detto da Alfonso Signorini sono previste infatti ben due eliminazioni.

Due concorrenti del Grande Fratello dovranno uscire dalla porta rossa, mentre un terzo sarà incoronato terzo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Vediamo cosa dicono i sondaggi. I gieffini che rischiano di abbandonare la casa più spiata d’Italia sono Anita Olivieri e Greta Rossetti. La prima ha da una parte la folta schiera dei fan di Beatrice Luzzi, mentre la seconda potrebbe pagare le confidenze fatte durante l’ultimo appuntamento su Vittorio Menozzi.

Leggi anche: Grande Fratello: c’è la data finale. L’annuncio di Cesare Buonamici