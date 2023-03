Incidente per Dick van Dyke, l’attore di Hollywood in gravi condizioni. Il 97enne amatissimo attore delle commedie Disney ha avuto uno scontro in auto ed è stato soccorso in condizioni di vita precarie. Secondo le ricostruzioni, l’attore avrebbe perso il controllo della sua Lexus a Malibù, in California, schiantandosi contro un cancello. Qualora dovesse rimettersi in condizioni ottimali, dovrà ripetere l’esame di guida.

Dick van Dyke, famoso soprattutto per il ruolo dello “spazzacamin” Bert in “Mary Poppins”, avrebbe perso il controllo dell’auto sulle strade di Malibù bagnate dalla pioggia. Il 97enne è stato soccorso dai paramedici e dalla polizia, risultando pieno di contusioni e in un lago di sangue, privo di coscienza. È stato ricoverato d’urgenza e sembrerebbe fuori pericolo. Una volta dimesso, dovrà ripetere l’esame di guida.

Van Dyke ha avuto una vita spericolata. Non è la prima volta che l’attore rischia la morte. Nel 2013 è stato salvato da un’auto in fiamme, su una highway della California. In seguito aveva twittato con umorismo una foto dell’auto bruciata con la didascalia: “Jaguar usata in vendita a prezzi davvero stracciati!”.