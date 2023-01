Green pass falsi: la confessione del medico che inguaia Madame e Camila Giorgi

Nuovi sviluppi del caso che vede protagoniste la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi. Le due ragazze sono indagate insieme ad altre decine di persone per aver attestato falsamente di essersi sottoposte alla vaccinazione anti Covid per ottenere il green pass. L’inchiesta sulle false vaccinazioni, aperta dalla Procura di Vicenza, ha come personaggio principale la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, medico di base. La donna è stata sottoposta a due ore e mezza di incidente probatorio davanti al pubblico ministero. Ed è in questa circostanza che ha fatto una confessione sulle sue illustri pazienti.

>>>>> Caso Madame: “Ho cancellato il post, l’indagine faccia il suo corso”

Madame e Camila Giorgi indagate per i green pass falsi

La confessione della dottoressa

“Camila Giorgi? Certo, era mia paziente insieme al padre Sergio, alla madre Claudia e ai fratelli Amadeus e Leandro. Francesca Calearo, in arte Madame? Mai vista prima”, questa la confessione della dottoressa Grillone Tecioiu di fronte ai magistrati. Anche durante il primo interrogatorio la donna aveva detto di conoscere i genitori di Francesca Calearo, in arte Madame, “non lei direttamente”. La dottoressa ha confermato inoltre che “Camila soffriva del cosiddetto gomito del tennista. Confermo che nessuno dei vaccini effettuati alla famiglia Giorgi sono stati effettivamente somministrati. Si tratta di false attestazioni vaccinali” compiute per ottenere il green pass.

La dottoressa conosceva dunque Camila Giorgi dall’estate del 2021, presentatale da un fisioterapista della Federazione italiana tennis. La tennista si era rivolta a lei perché le erano stati chiesti i certificati vaccinali per potersi spostare in tutto il mondo per continuare a giocare. Nei registri sequestrati alla professionista risultano due somministrazioni di vaccino anti Covid alla Giorgi nel 2021: la prima del 15 settembre e la seconda del 10 ottobre. Ma, secondo quanto emerso dalle indagini, il giorno precedente la tennista si trovava negli Usa per partecipare al torneo di Indian Wells.

Tra le centinaia di indagati nell’inchiesta vicentina ci sono anche molti membri delle forze dell’ordine, medici, infermieri e professionisti, tutti indagati per falso ideologico. Tra loro naturalmente anche Madame che risulta essersi vaccinata il 10 novembre del 2021. Ma la cantante ha già ammesso sul suo profilo Instagram di non essersi mai vaccinata contro il Covid, anche se poi il suo post è stato cancellato. Una ammissione che per la Procura vale come una confessione. Francesca Calearo ha in pratica scaricato la responsabilità della sua mancata vaccinazione sui genitori da sempre no vax.

>>>>> Caso Madame: “Ora pronta a vaccinarmi”