L’attrice di Hollywood Gwyneth Paltrow è a processo per un incidente sugli sci. I fatti risalgono al 2016, quando l’attrice era in vacanza nella stazione sciistica di Deer Valley Resort a Park City, nello Utah. Insieme a Paltrow c’erano i due figli avuti dal primo marito, Chris Martin, leader dei Coldplay. La presunta vittima è un medico optometrista, oggi 76enne, ma le versioni dei due coinvolti sono del tutto discordanti.

Il medico optometrista Terry Sanderson, oggi 76enne, dichiara di essere stato sempre un uomo vitale e sportivo. Dai tempi dell’incidente, però, avrebbe perso queste caratteristiche. Nel 2019, però, si è sottoposto a un controllo medico e ha scoperto di avere una vecchia lesione cerebrale che ne fa regredire le capacità neurologiche e motorie. A quel punto Sanderson ha deciso di portare a processo Gwyneth Paltrow. La sua versione dei fatti è che l’attrice gli sia letteralmente passata sopra. La richiesta di danni di Sanderson è passata da tre milioni di dollari a trecentomila.

La versione di Gwyneth Paltrow a processo, però, è totalmente opposta. “Mi sei passato sulla schiena” ha detto al suo accusatore. Tra i testimoni, oltre alla sua famiglia, è previsto anche l’intervento dell’istruttore di sci che accompagnava la star. Eric Christiansen, questo il nome dell’esperto, ha confermato di aver accertato le condizioni di entrambi e di aver detto a Paltrow di poter proseguire. In questo modo ha risposto anche all’accusa di essersi allontanata con il ferito bisognoso di cure. Spetterà agli esperti ricostruire le dinamiche dell’incidente, per mettere in condizione il giudice di stabilire l’eventuale compenso al medico.