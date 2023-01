Harry contro William, tutte le anticipazioni del libro: “Mi ha scaraventato a terra”

Martedì 10 gennaio uscirà in tutto il mondo l’attesissimo libro scritto dal principe Harry dal titolo ‘Spare, il minore’. Ma già cominciano ad uscire scottanti retroscena sulla vita privata della famiglia reale britannica a cui il secondogenito di Re Carlo III non perdona praticamente nulla. Le prime anticipazioni del libro sono contenute in un breve video di presentazione dell’intervista che Harry rilascerà domenica 8 gennaio a Tom Bradby dell’emittente britannica Itv e a Anderson Cooper dell’americana Cbs. Poi è toccato al quotidiano Guardian riuscire a ‘rubare’ parte del contenuto esplosivo del libro.

William e Harry

Nelle anticipazioni audio dell’intervista a Tom Bradby di Itv, uscite in queste ore sui social network, il principe Harry ammette che “non doveva andare così”. Il suo riferimento, voluto, è al resto dei membri della famiglia Windsor che, a suo dire, sarebbero gli unici responsabili della lite in corso in famiglia perché non avrebbero mai avuto “alcun desiderio di riconciliarsi” con lui e con la moglie Meghan.

“Voglio una famiglia, non un’istituzione. Vorrei indietro mio padre, vorrei indietro mio fratello”, si sfoga ancora Harry facendo trapelare un velo di tristezza. Ma subito dopo il principe attacca nuovamente i suoi familiari perché, dice, “si sentono come se fosse meglio far passare, in qualche modo, me e Meghan come i cattivi”, considerato che “ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie”.

“William era furioso, criticava Meghan, abbiamo litigato. Allora lui mi ha preso e mi ha scaraventato a terra”, questa invece la succosa anticipazione del Guardian. Secondo il quotidiano britannico, che è riuscito a leggere in esclusiva qualche passaggio del libro, correva l’anno 2019 quando i due figli di Carlo e Diana avrebbero avuto un furioso alterco con oggetto il carattere della moglie di Harry. “Questa catastrofe non può andare avanti”, avrebbe poi aggiunto William riferito a una situazione famigliare divenuta insostenibile.

Poi Harry racconta che William lo avrebbe raggiunto “furibondo” a Nottingham Cottage, definendo Meghan “una donna difficile, maleducata e irritante”. Allora Harry avrebbe ribattuto avvertendo il fratello di stare “ripetendo la narrativa dei media contro Meghan, come un pappagallo!”. La lite sarebbe poi proseguita con toni sempre più accesi, con scambio di insulti reciproci, fino a quando, racconta Harry, “mi afferra per il colletto della camicia, mi strappa la catenina e poi mi scaglia a terra”. Caduta che gli avrebbe provocato lividi e ferite sulla schiena perché sarebbe caduto sulla ciotola del cane. A quel punto Harry gli avrebbe intimato di andarsene e William si sarebbe scusato pregandolo di non raccontare nulla a Meghan.

