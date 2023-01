La bomba di Harry contro la Royal Family: “Mi hanno tradito”

Il principe Harry resta assoluto protagonista del gossip sulla Casa reale britannica. Da anni ormai il principe, nonché duca di Sussex insieme alla moglie Meghan Markle, è ai ferri corti con il resto della Royal Family, tanto da arrivare ad abbandonare la sua amata Inghilterra per trasferirsi negli Stati Uniti. Il prossimo 8 gennaio andranno in onda ben due interviste concesse da Harry: una a Tom Bradby dell’emittente britannica Itv e l’altra a Anderson Cooper dell’americana Cbs. Durante la doppia chiacchierata in cui promuoverà il suo nuovo libro dal titolo ‘Spare. Il minore’, Harry decide di sparare nuovamente a zero contro i suoi ‘cari’ parenti.

Harry e Meghan

Nelle anticipazioni audio dell’intervista a Tom Bradby di Itv, uscite in queste ore sui social network, il principe Harry ammette che “non doveva andare così”. Il suo riferimento, voluto, è al resto dei membri della famiglia Windsor che, a suo dire, sarebbero gli unici responsabili della lite in corso in famiglia perché non avrebbero mai avuto “alcun desiderio di riconciliarsi” con lui e con la moglie Meghan.

“Voglio una famiglia, non un’istituzione. Vorrei indietro mio padre, vorrei indietro mio fratello”, si sfoga ancora Harry facendo trapelare un velo di tristezza. Ma subito dopo il principe attacca nuovamente i suoi familiari perché, dice, “si sentono come se fosse meglio far passare, in qualche modo, me e Meghan come i cattivi”, considerato che “ogni singola volta che ho provato a difenderci in privato, ci sono state fughe di notizie e storie contro di me e mia moglie”.

Molto simile poi il tono utilizzato da Harry nell’altra intervista, rilasciata al conduttore del programma della Cbs ‘60 Minutes’, condotto da Anderson Cooper. “Il motto della famiglia è ‘mai lamentarsi, mai dare spiegazioni’, ma è solo un motto. – affonda il colpo Harry – Loro parlano con un corrispondente e a quel corrispondente verranno letteralmente passate informazioni per scrivere la storia e alla fine dirà di aver contattato Buckingham Palace per un commento. Ma l’intera storia arriva proprio da Buckingham Palace”.

“Quando per sei anni ti viene detto ‘non possiamo rilasciare dichiarazioni per proteggerti’, ma lo si fa per altri membri della royal family, a quel punto il silenzio diventa un tradimento”, rivela ancora il principe lasciando intendere che contro di lui e Meghan sia stato ordito una sorta di complotto. Insomma, da quanto trapela dalle interviste in onda il prossimo 8 gennaio, pare proprio che il principe Harry non abbia alcuna intenzione di fare pace con la sua famiglia. O, almeno, non vuole essere lui a compiere il primo passo verso la riconciliazione.

