Royal Family, il gesto che sa di perdono

Nessuno se lo aspettava ma alla fine è arrivato l’invito che sa di perdono. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle saranno invitati alla cerimonia di incoronazione di re Carlo. Alla base della decisione ci sarebbe, secondo i tabloid inglesi, l’estremo tentativo di riconciliazione di un padre tra i figli: Harry, appunto, è il primogenito William, erede al trono.

Il prossimo 8 maggio, dunque, all’incoronazione i duchi del Sussex ci saranno. Ne è convinto il giornalista Harry Cole, capo politico del Sun. Nonostante le interviste al vetriolo e le verità sconvolgenti di Harry nella biografia “Spare”, che fanno tremare la Royal Family, il sovrano avrebbe deciso per l’invito del figlio cadetto e della moglie americana.

La notizia, tuttavia, non sarebbe stata presa bene dal principe William, per il quale la rottura gol fratello è insanabile. Il marito di Kate avrebbe messo in guardia il padre Carlo sulla possibilità che la presenza di Harry e Meghan gli rubi la scena proprio nel giorno dell’incoronazione. Ma il monarca è convinto che una loro assenza sarebbe invece più controproducente, alla luce delle accuse lanciate dai due ribelli alla famiglia reale.

