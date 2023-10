Holly Willoughby, la più famosa presentatrice del Regno Unito si ritira: c’era un piano per rapirla e ucciderla

Per 14 anni ha presentato The Morning ed è stata una delle figure più importanti della tv britannica: ora, inaspettatamente, ha deciso di ritirarsi dalla tv ed è stata costretta a farlo per motivi molto gravi, A quanto pare è stato scoperto un piano per rapirla e ucciderla ideato da un uomo di 36 anni, Gavin Plumb, che era ossessionato dalla sua figura: lavorava come guardia giurata di un supermercato e Scotland Yard ha provveduto ad arrestarlo. Per la tutela sua e della sua famiglia (il marito Daniel Baldwin ed i 3 figli della coppia) ha deciso di ritirarsi.

Ha salutato il suo pubblico con un commovente messaggio su Instagram: “Lascio ITVoggi dopo 14 anni, e non tornerò più a This Morning. A chiunque abbia lavorato con me in tutti questi anni, dico grazie. Questo è un addio molto difficile, voi siete incredibili e sarò sempre orgogliosa di ciò che abbiamo fatto insieme. Grazie a ognuno che a ITV è stato così di supporto. A ogni ospite che è stato sul nostro divano, grazie”.

Ha anche spiegato: “Soprattutto, grazie ai meravigliosi telespettatori. Siete stati così fedeli, così di supporto e la migliore compagnia di ogni giorno. Richard e Judy dicevano ‘Noi ci prendiamo solo cura di questo show, apparterrà sempre agli spettatori’. È stato un onore essere parte della sua storia e so che questa storia ha ancora molti capitoli da vivere. Tristemente, comunque, sento di dover prendere questa decisione per me e la mia famiglia. Mi mancherete tutti moltissimo”.