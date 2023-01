I Ferragnez vicini di casa di George Clooney sul lago di Como: ecco quanto costa la villa

I Ferragnez presto vicini di casa di George Clooney sul lago di Como. È il settimanale Chi a svelare il retroscena sull’acquisto di una dimora storica da parte della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. Si tratta di una villa di 900 metri quadrati su due piani, con un parco, una piscina e una spa, oltre a un accesso privato direttamente sul lago. I due sono stati fotografati da un paparazzo del giornale diretto da Alfonso Signorini mentre visitavano la lussuosa residenza insieme a un consulente immobiliare e all’architetto di fiducia dell’influencer, Filippo Fiora.

Secondo quanto riporta Chi, si tratterebbe di una dimora storica il cui valore si aggira “pare intorno a cinque milioni di euro esclusa la ristrutturazione in corso. Quella che potrebbe presto essere rinominata “villa Ferragnez” si trova proprio di fronte a un’altra famosa magione: Villa Oleandra, la dimora dell’attore americano George Clooney e di Amal Alamuddin.

“Il lago di Como è il loro posto del cuore”, si legge ancora sul settimanale di Signorini dove si specifica anche che i Ferragnez “da anni sognano di acquistare casa qui e sul lago tornano spesso per il weekend alloggiando nei più esclusivi alberghi della zona”. Secondo quanto si apprende, inoltre, la compravendita della villa sarebbe già stata effettuata.

Sono giorni comunque che i fan della coppia sono in fibrillazione. A provocare un incontenibile chiacchiericcio sui social era stato un messaggio in cui i Ferragnez informano che “dopo Sanremo vi diremo una cosa bella che riguarda la famiglia”. I fan hanno subito pensato ad una nuova gravidanza della Ferragni che sarà conduttrice del Festival per due serate. Ma lei aveva immediatamente smentito queste voci con un perentorio “non si tratta di questo”. La conferma che invece l’annuncio riguarderebbe la villa sul lago di Como è arrivata il 7 gennaio quando, sulla sua pagina Instagram, la Ferragni ha scritto: “Foto di oggi per dirvi che… tra un mese inizia Sanremo”. E infine, secondo quanto riporta Chi: “Chiara avrebbe già ingaggiato il motoscafista di fiducia di Clooney”.

