È arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti lamentando un disturbo intestinale ma sono stati poi i medici a scoprire quale fosse realmente il problema. Singolare episodio quello che è accaduto la notte scorsa nel nosocomio del capoluogo pontino dove si è presentato un uomo che in maniera vaga e senza fornire troppi particolari, lamentava dolori circoscritti in una zona precisa del corpo. Quello che era accaduto gli operatori sanitari lo hanno scoperto dopo l’esame radiologico.

Tutto è apparso più chiaro dopo che gli operatori sanitari hanno proceduto ad eseguire un esame radiologico: incastrato in una zona di poco sopra al retto dell’uomo c’era un contenitore, più precisamente un tubo di gel lubrificante. L’unica cosa possibile secondo i medici, sarebbe stata quella di sottoporre l’uomo ad un intervento chirurgico. Ma quando l’uomo ha capito che sarebbe finito sotto i ferri, ha preferito abbandonare l’ospedale e tornarsene a casa. Inutili i tentativi degli operatori sanitari di convincerlo a farsi operare. Se l’uomo non si sottoporrà in tempi brevi a un’operazione chirurgica, le conseguenze per lui potrebbero essere molto gravi.

Leggi anche: Muore durante una colonscopia, il racconto atroce della moglie