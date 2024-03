Alla veneranda età di 103 anni aveva deciso di mettersi in macchina, in piena notte, per arrivare a Bondeno, in provincia di Ferrara. Con l’intenzione di andare a trovare alcuni amici, evidentemente annoiata all’idea di trascorrere la serata da sola. Quando i carabinieri l’hanno fermata alzando la paletta, non riuscivano a credere ai proprio occhi: la patente e l’assicurazione della donna, classe 1920, erano scaduti a causa della veneranda età. Alle forze dell’ordine, la vettura era stata segnalata da alcuni passanti che l’avevano vista procedere in maniera pericolosa,

La pattuglia ha rintracciato la macchina in pochi minuti e dopo aver controllato la patente dell’anziana e appreso il suo anno di nascita, i carabinieri hanno intuito che la donna era disorientata e continuava a girare intorno alle stesse strade.

Nonostante lo stupore per la situazione, decisamente anomala, i militari non hanno potuto far altro che applicare la legge: la signora di 103 anni è stata multata e il veicolo prelevato da un carro attrezzi, che lo ha caricato e trasportato nel luogo da lei richiesto. Infine la donna è stata riaccompagnata a casa, con la raccomandazione di non lanciarsi più in altre “notti brave” mettendosi alla guida di qualche mezzo.

