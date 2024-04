Il prossimo mese, il principe William e Kate Middleton, principessa di Galles, celebreranno il loro tredicesimo anniversario di matrimonio, un traguardo notevole che quest’anno assume un significato particolare a causa della recente e commovente diagnosi di cancro annunciata da Kate.

In questo periodo di riflessione e supporto, sono riemersi alcuni filmati d’archivio che mostrano la coppia parlare affettuosamente l’uno dell’altra, testimoniando la profondità del loro legame.

Cos’ha detto il principe William: le parole commoventi

Uno spezzone particolarmente toccante proviene da un discorso tenuto dal principe William nel 2021, durante l’Assemblea Generale della Chiesa di Scozia. Con emozione e sincerità, William ha condiviso ricordi sia felici che dolorosi legati alla Scozia, intrecciando il ricordo della madre, la principessa Diana, con la storia del suo amore con Kate. “Alla Scozia devo alcuni dei miei ricordi più felici, ma anche più tristi. Ero a Balmoral quando mi hanno comunicato che mia madre era morta”, ha dichiarato William, evocando il momento tragico che ha segnato profondamente la sua vita. Il principe ha poi raccontato di come, ancora sotto shock per la notizia, trovò rifugio e conforto nella preghiera presso Crathie Kirk quella mattina. “E nei giorni bui di dolore che sono seguiti, ho trovato conforto e sollievo nella natura scozzese. Di conseguenza, il legame che sento con la Scozia sarà per sempre profondo”. Nonostante il dolore per la perdita della madre, William ha anche condiviso un ricordo di grande gioia che lega anch’esso la sua vita alla Scozia: l’incontro con Kate. “Eppure, accanto a questo ricordo doloroso ce n’è uno di grande gioia. Perché è stato proprio qui in Scozia, 20 anni fa, che ho incontrato Catherine per la prima volta. Inutile dire che la città in cui incontri la tua futura moglie occupa un posto molto speciale nel tuo cuore”, ha detto con affetto.

