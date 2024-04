La monarchia britannica sta affrontando probabilmente il periodo più difficile della sua storia centenaria. Re Carlo III si sta sottoponendo alle cure per sconfiggere il cancro che gli è stato diagnosticato; così come la nuora Kate Middleton che, nelle scorse settimane, ha annunciato al mondo di avere un tumore e di dover iniziare la chemioterapia preventiva.

L’anniversario di nozze di Carlo e Camilla

Il 9 aprile prossimo sarà il giorno del diciannovesimo anniversario di matrimonio tra Re Carlo e la regina Camilla, ma le celebrazioni delle loro nozze finiranno probabilmente in secondo piano. Secondo quanto riportano i tabloid britannici, l’atmosfera dell’evento sarà pervasa da una tinta di tristezza, a causa delle preoccupazioni per la salute del re Carlo e di Kate Middleton.

L’anniversario di matrimonio del sovrano e della regina consorte coinciderà infatti con un momento delicato per tutta la royal family, che al momento sta affrontando sfide piuttosto significative. Di conseguenza, è improbabile che si tengano festeggiamenti sfarzosi o pubblici. Staremo a vedere.

