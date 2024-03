È stata la stessa Kate Middleton ad annunciare in un video di aver iniziato i primi cicli di chemioterapia per un tumore scoperto in occasione dell’operazione all’addome subita a gennaio. Tuttavia la principessa del Galles non ha reso noto né il tipo di cancro di cui soffre né il suo stato di avanzamento. Subito dopo il video, la stampa inglese ha cercato di fornire tutte le informazioni possibili sulle cure che la principessa Kate sta sostenendo per debellare questa terribile malattia. Inevitabili dunque indiscrezioni e retroscena di ogni tipo.

Leggi anche: Kate e il cancro, il famoso medico non ci sta: “Vi spiego perché mente”

Il ciclo di cure di Kate Middleton

Mentre da Kensington Palace giunge solo silenzio, le indiscrezioni sulla salute di Kate Middleton continuano a circolare senza sosta. Tra queste, una riguarda i trattamenti ai quali la moglie del principe William si starebbe sottoponendo. Stando a retroscena diffusi in Francia, sembra che l’oncologo che ha in cura la principessa avrebbe “stabilito sei moduli di tre settimane di cure, scanditi da esami del sangue”. Kate non avrebbe dunque bisogno di recarsi in ospedale per sottoporsi ai trattamenti. Ma un’infermiera si recherebbe ogni giorno all’Adelaide Cottage.