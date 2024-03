Kate e il cancro, il famoso medico non ci sta: “Vi spiego perché mente”

Il videomessaggio di Kate Middleton ha sconvolto il mondo intero. L’annuncio della malattia è avvenuto dopo settimane di speculazioni ai danni della principessa: “William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come si può immaginare, ci è voluto del tempo. Mi ci è voluto del tempo anche per riprendermi da un intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento”, ha detto.

Ora la Gran Bretagna si interroga sul futuro della monarchia visto che anche re Carlo lotta con un tumore. Moltissimi i messaggi di vicinanza a Kate, affinché affronti questo brutto male. Ma c’è chi invece non le crede. Il dottor Jonathan Reiner, professore di medicina alla George Washington University di Washington, ha spiegato che il suo annuncio “non ha senso dal punto di vista medico“, le sue parole alla Cnn.

“L’intervento è riuscito. Tuttavia, gli esami successivi all’operazione hanno rilevato la presenza di un cancro. Il mio staff medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di questo trattamento”, ha confessato Kate. Parole che non hanno convinto il dottor Reiner che ha spiegato alla Cnn “Quando le persone si sottopongono a un intervento chirurgico esteso, in genere non si rivolgono più alla ‘chirurgia esplorativa’, tutte queste operazioni sono precedute da immagini approfondite come scansioni e risonanza magnetica. Il team chirurgico doveva avere un’ottima comprensione di quale potesse essere il problema, che sarebbe stato confermato dalla patologia”.

“Solitamente si rimuove un pezzo di tessuto che viene analizzato al laboratorio e si determina se si tratta di tumore o meno, così da capire che tipo di intervento fare. È molto probabile che l’equipe medica sapesse. La malattia della principessa doveva essere sospettata o comunque se ne dovevano accorgere durante l’operazione e non dalle analisi successive come ha dichiarato Kate”. Un parere che getta un’ulteriore ombra sulla malattia della Principessa.