La famiglia Middleton, ovvero i genitori della principessa del Galles, Kate Middleton, sembra affrontare una difficile fase finanziaria dopo la vendita della loro azienda di famiglia, Party Pieces, specializzata in articoli per feste. Secondo quanto riportato dal Mirror, i coniugi Middleton sarebbero in bancarotta e avrebbero accumulato notevoli debiti, con alcuni creditori che non hanno ancora ricevuto i loro pagamenti.

La situazione finanziaria dei Middleton è diventata sempre più critica dopo la vendita di Party Pieces, con l’azienda che ora è gestita da James Sinclair, CEO di Partyman. La vendita è stata motivata dalla crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19, che ha colpito duramente il settore dell’intrattenimento e delle feste, portando all’inevitabile necessità di cedere l’azienda.

Tuttavia, la vendita non sembra aver risolto i problemi finanziari della famiglia Middleton, con la società Interpath Advisory che rivendica un debito di 260 mila sterline non ancora saldato dai Middleton. Ma questo è solo la punta dell’iceberg, poiché i creditori sostengono di dover ricevere complessivamente circa due milioni e seicentomila sterline dalla famiglia reale, mentre alcuni dipendenti lamentano di non aver ancora ricevuto i loro stipendi.

La situazione è diventata così tesa che sono comparsi manifesti contro l’azienda e la famiglia nei dintorni della loro residenza nella contea di Blackbury. Questo fatto ha ulteriormente esacerbato la pressione sui Middleton, che si trovano ora di fronte a una situazione finanziaria estremamente difficile.

Party Pieces, la storia dell’attività di famiglia

Party Pieces, fondata nel 1987 da Carole Middleton, è stata in passato una fonte di orgoglio per la famiglia, consentendo loro di garantire una vita agiata ai loro figli, inclusa Kate, la futura regina. Tuttavia, l’azienda, che è cresciuta con la famiglia, ora si trova in una situazione critica, con molti che si chiedono come sia stato possibile arrivare a questo punto.

Mentre Party Pieces continua a generare entrate, queste sono ancora insufficienti per far fronte all’entità del debito accumulato. La situazione finanziaria dei Middleton rimane incerta, con molti che si chiedono quale sarà il futuro dell’azienda e della famiglia stessa.

