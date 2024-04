La corona britannica vive un momento delicato con re Carlo e la principessa del Galles, Kate Middleton, che stanno lottando contro il cancro che è stato diagnosticato loro quasi in contemporanea. Il Palazzo sta affrontando con rigore e rispetto la battaglia del sovrano e della moglie dell’erede al trono, il principe William, ma segnali di fumo arrivano agli esperti reali e ai tabloid che seguono le vicende della corona.

Leggi anche: Kate Middleton, i genitori di nuovo nei guai: debiti imponenti

Tra tutte queste vicende ce n’è una che potrebbe diventare centrale, ancora di più di quanto già non lo sia, per le conseguenze a cui potrebbe portare nei prossimi mesi. La convalescenza del sovrano sembra stia proseguendo bene, ma l’alone di mistero che circonda le condizioni di salute di Carlo (così come quelle della nuora) rimane opaco, senza dimenticare che il re ha 75 anni.

Secondo quanto riporta il Mirror, il principe William e la principessa Kate provano pressione all’idea di diventare re e regina, momento che rischia di avvicinarsi rispetto al previsto per la malattia del monarca. La notizia della malattia di Charles, infatti, potrebbe “aver accorciato di molto i tempi della salita al trono di William e Catherine Middleton, cosa che, mi è stato detto, sta causando loro un’intensa ansia“.