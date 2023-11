Ilary Blasi in lacrime per Totti: “Non credevo avesse fatto una cosa del genere”

Durante il trailer di “Unica”, Ilary Blasi scoppia in lacrime. Il documentario verrà trasmesso su Netflix venerdì 24 novembre e la showgirl ha già promesso ai fan di raccontare per la prima volta i particolari della fine della sua relazione con l’ex marito Francesco Totti.

Ilary: “Ho sposato Francesco per amore non per soldi”

Nel documentario scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi, e diretto da Tommaso Deboni, intende offrire un ritratto del tutto inedito di Ilary Blasi. “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia”, dichiara la conduttrice che poi svela come è nata la loro storia d’amore: “Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco. E mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni. E lui era già Francesco Totti”.

Poi incomincia l’argomento più spinoso: la crisi con Francesco e Ilary racconta un aneddoto: “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio, diciamo, a notare un marito diverso. E da lì, un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito?”. Lì, la storia con Noemi Bocchi (l’attuale compagna) era forse già iniziata.

Ilary, verso la fine del documentario, scoppia in lacrime dicendo: “Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per vent’anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere”.

Leggi anche: Belen Rodriguez, il gossip: “Voglio un figlio da Elio”